S&P 500-Wert Royal Caribbean Cruises-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Royal Caribbean Cruises von vor einem Jahr verdient

Royal Caribbean Cruises-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Royal Caribbean Cruises-Aktie letztlich bei 286.83 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Royal Caribbean Cruises-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 34.864 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 30.10.2026 10’709.48 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 307.18 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 7.09 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Royal Caribbean Cruises betrug jüngst 82.29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch