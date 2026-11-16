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|Lukrativer Royal Caribbean Cruises-Einstieg?
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16.11.2026 16:02:16
S&P 500-Wert Royal Caribbean Cruises-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Royal Caribbean Cruises von vor 5 Jahren verdient
Wer vor Jahren in Royal Caribbean Cruises eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Die Royal Caribbean Cruises-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Royal Caribbean Cruises-Papier bei 83.34 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Royal Caribbean Cruises-Papier investiert hätte, befänden sich nun 11.999 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3’878.93 USD, da sich der Wert einer Royal Caribbean Cruises-Aktie am 13.11.2026 auf 323.27 USD belief. Mit einer Performance von +287.89 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Royal Caribbean Cruises belief sich zuletzt auf 86.34 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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