Royal Caribbean Cruises Aktie 61255 / LR0008862868
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19.10.2026 16:02:17
S&P 500-Wert Royal Caribbean Cruises-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Royal Caribbean Cruises-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Royal Caribbean Cruises-Aktien verdienen können.
Die Royal Caribbean Cruises-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 84.47 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Royal Caribbean Cruises-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.184 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 16.10.2026 auf 277.68 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 328.73 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 228.73 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von Royal Caribbean Cruises belief sich zuletzt auf 74.26 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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