Royal Caribbean Cruises Aktie 61255 / LR0008862868
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Royal Caribbean Cruises-Anlage im Blick
|
31.08.2026 16:02:21
S&P 500-Wert Royal Caribbean Cruises-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Royal Caribbean Cruises-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Royal Caribbean Cruises eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Vor 10 Jahren wurde das Royal Caribbean Cruises-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 71.11 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Royal Caribbean Cruises-Papier investiert hätte, hätte er nun 140.627 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 28.08.2026 auf 279.41 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 39’292.65 USD wert. Damit wäre die Investition um 292.93 Prozent gestiegen.
Der Marktwert von Royal Caribbean Cruises betrug jüngst 75.01 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Royal Caribbean Cruises Ltd.
Analysen zu Royal Caribbean Cruises Ltd.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen im Blick: SMI im Minus -- DAX verbucht Verluste -- US-Börsen geben nach -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag schwächer. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich ebenfalls mit Verlusten. Die US-Börsen verbuchen zum Wochenstart Abgaben. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.