S&P 500-Wert Royal Caribbean Cruises-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Royal Caribbean Cruises-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor 10 Jahren wurde das Royal Caribbean Cruises-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 71.11 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Royal Caribbean Cruises-Papier investiert hätte, hätte er nun 140.627 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 28.08.2026 auf 279.41 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 39’292.65 USD wert. Damit wäre die Investition um 292.93 Prozent gestiegen.

Der Marktwert von Royal Caribbean Cruises betrug jüngst 75.01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch