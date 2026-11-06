S&P 500-Wert Roper Technolgies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Roper Technolgies von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Roper Technolgies-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 444.48 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Roper Technolgies-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.250 Roper Technolgies-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 05.11.2026 1’104.57 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 490.96 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 10.46 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Roper Technolgies bezifferte sich zuletzt auf 48.61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch