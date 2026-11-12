S&P 500-Wert Rollins-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Rollins von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der Rollins-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Rollins-Anteile bei 58.48 USD. Bei einem Rollins-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 17.100 Rollins-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 11.11.2026 auf 38.47 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 657.83 USD wert. Mit einer Performance von -34.22 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Rollins erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 18.36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch