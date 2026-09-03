S&P 500-Wert Rollins-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Rollins-Investment von vor 5 Jahren verloren

Rollins-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 39.71 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Rollins-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2.518 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Rollins-Papiers auf 35.71 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 89.93 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 10.07 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Rollins bezifferte sich zuletzt auf 17.44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch