Rollins Aktie 967248 / US7757111049
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13.08.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Rollins-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rollins von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Rollins eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Rollins-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 12.46 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Rollins-Aktie investiert, befänden sich nun 8.027 Rollins-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 293.15 USD, da sich der Wert eines Rollins-Anteils am 12.08.2026 auf 36.52 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 193.15 Prozent.
Der Marktwert von Rollins betrug jüngst 17.83 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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