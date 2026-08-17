Rockwell Automation Aktie 549204 / US7739031091
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Frühes Investment
|
17.08.2026 16:02:17
S&P 500-Wert Rockwell Automation-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rockwell Automation von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Rockwell Automation-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Rockwell Automation-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Rockwell Automation-Aktie bei 118.95 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die Rockwell Automation-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0.841 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 377.78 USD, da sich der Wert einer Rockwell Automation-Aktie am 14.08.2026 auf 449.37 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 377.78 USD, was einer positiven Performance von 277.78 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Rockwell Automation belief sich jüngst auf 49.93 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Rockwell Automation Inc.
|
16:02
|S&P 500-Wert Rockwell Automation-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rockwell Automation von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
10.08.26
|S&P 500-Titel Rockwell Automation-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rockwell Automation von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
04.08.26
|Börse New York in Grün: S&P 500 zum Ende des Dienstagshandels mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
04.08.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500-Börsianer greifen am Dienstagnachmittag zu (finanzen.ch)
|
04.08.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 mittags fester (finanzen.ch)
|
04.08.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 liegt zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
03.08.26
|S&P 500-Papier Rockwell Automation-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Rockwell Automation-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
27.07.26
|S&P 500-Wert Rockwell Automation-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rockwell Automation-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu Rockwell Automation Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit Verlusten -- DAX unentschlossen - Rekordhoch bleibt in Sichtweite -- US-Börsen uneins -- Anleger in Asien letztlich in Kauflaune - Gewinne an den Börsen in Fernost
Am heimischen Aktienmarkt ist ein Abwärtstrend zu sehen. Der deutsche Leitindex zeigt sich wenig bewegt. Die US-Aktienmärkte finden keine gemeinsame Richtung. In Fernost dominierten am Montag die Käufer das Geschehen.