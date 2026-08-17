S&P 500-Wert Rockwell Automation-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rockwell Automation von vor 10 Jahren abgeworfen

Rockwell Automation-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Rockwell Automation-Aktie bei 118.95 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die Rockwell Automation-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0.841 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 377.78 USD, da sich der Wert einer Rockwell Automation-Aktie am 14.08.2026 auf 449.37 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 377.78 USD, was einer positiven Performance von 277.78 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Rockwell Automation belief sich jüngst auf 49.93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch