S&P 500-Wert Rockwell Automation-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Rockwell Automation von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurde die Rockwell Automation-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Rockwell Automation-Papier bei 377.13 USD. Bei einem Rockwell Automation-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.652 Rockwell Automation-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 13.11.2026 auf 402.46 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’067.17 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 6.72 Prozent vermehrt.

Der Rockwell Automation-Wert an der Börse wurde auf 44.11 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch