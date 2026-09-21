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Rockwell Automation Aktie 549204 / US7739031091

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Rentabler Rockwell Automation-Einstieg? 21.09.2026 16:02:20

S&P 500-Wert Rockwell Automation-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rockwell Automation von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Rockwell Automation-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Rockwell Automation
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Am 21.09.2025 wurden Rockwell Automation-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 347.82 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Rockwell Automation-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 28.751 Rockwell Automation-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.09.2026 gerechnet (415.62 USD), wäre die Investition nun 11’949.28 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 19.49 Prozent gesteigert.

Am Markt war Rockwell Automation jüngst 46.13 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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