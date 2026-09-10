S&P 500-Wert Robinhood-Aktie: So viel Verlust hätte ein Robinhood-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Am 10.09.2025 wurde das Robinhood-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Robinhood-Aktie bei 117.46 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in Robinhood-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8.514 Robinhood-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Robinhood-Papiers auf 115.28 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 981.44 USD wert. Das entspricht einer Einbusse um 1.86 Prozent.

Der Marktwert von Robinhood betrug jüngst 105.26 Mrd. USD. Der erste Handelstag der Robinhood-Papiere an der Börse NAS war der 29.07.2021. Das Robinhood-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 38.00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch