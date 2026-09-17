S&P 500-Wert Robinhood-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Robinhood von vor 3 Jahren verdient

Vor 3 Jahren wurden Robinhood-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Robinhood-Aktie bei 10.67 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 937.207 Robinhood-Papiere. Die gehaltenen Robinhood-Anteile wären am 16.09.2026 97’863.17 USD wert, da der Schlussstand 104.42 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 878.63 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Robinhood betrug jüngst 99.36 Mrd. USD. Die Robinhood-Aktie ging am 29.07.2021 an die Börse NAS. Den ersten Handelstag begann das Robinhood-Papier bei 38.00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch