Robinhood Aktie 112476016 / US7707001027
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27.08.2026 16:02:19
S&P 500-Wert Robinhood-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Robinhood-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Robinhood-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Vor 5 Jahren wurden Robinhood-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 46.87 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Robinhood-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 213.356 Robinhood-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 108.54 USD gerechnet, wäre die Investition nun 23’157.67 USD wert. Die Steigerung von 10’000 USD zu 23’157.67 USD entspricht einer Performance von +131.58 Prozent.
Jüngst verzeichnete Robinhood eine Marktkapitalisierung von 100.78 Mrd. USD. Das Robinhood-Papier wurde am 29.07.2021 an der Börse NAS erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Robinhood-Anteils auf 38.00 USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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