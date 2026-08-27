S&P 500-Wert Robinhood-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Robinhood-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurden Robinhood-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 46.87 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Robinhood-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 213.356 Robinhood-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 108.54 USD gerechnet, wäre die Investition nun 23’157.67 USD wert. Die Steigerung von 10’000 USD zu 23’157.67 USD entspricht einer Performance von +131.58 Prozent.

Jüngst verzeichnete Robinhood eine Marktkapitalisierung von 100.78 Mrd. USD. Das Robinhood-Papier wurde am 29.07.2021 an der Börse NAS erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Robinhood-Anteils auf 38.00 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch