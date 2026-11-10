S&P 500-Wert Robert Half-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Robert Half von vor 5 Jahren bedeutet

Am 10.11.2021 wurde das Robert Half-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Robert Half-Anteile an diesem Tag bei 116.22 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in das Robert Half-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 86.044 Robert Half-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 3’642.23 USD, da sich der Wert eines Robert Half-Papiers am 09.11.2026 auf 42.33 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 63.58 Prozent abgenommen.

Der Marktwert von Robert Half betrug jüngst 4.26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch