S&P 500-Wert Robert Half-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Robert Half von vor 5 Jahren eingebracht

Am 18.08.2021 wurden Robert Half-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 101.81 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 98.222 Robert Half-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 4’171.50 USD, da sich der Wert einer Robert Half-Aktie am 17.08.2026 auf 42.47 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 58.29 Prozent abgenommen.

Insgesamt war Robert Half zuletzt 4.43 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch