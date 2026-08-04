S&P 500-Wert Robert Half-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Robert Half von vor einem Jahr verdient

Vor 1 Jahr wurde das Robert Half-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 35.25 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 2.837 Robert Half-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 03.08.2026 auf 38.73 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 109.87 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 9.87 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Robert Half bezifferte sich zuletzt auf 3.87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch