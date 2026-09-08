S&P 500-Wert Robert Half-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Robert Half von vor 3 Jahren verloren

Robert Half-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Robert Half-Aktie betrug an diesem Tag 73.20 USD. Wer vor 3 Jahren 10’000 USD in die Robert Half-Aktie investiert hat, hat nun 136.612 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Robert Half-Papiere wären am 04.09.2026 5’816.94 USD wert, da der Schlussstand 42.58 USD betrug. Damit wäre die Investition 41.83 Prozent weniger wert.

Alle Robert Half-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4.36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch