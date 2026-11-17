|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Rentable Robert Half-Anlage?
|
17.11.2026 16:02:19
S&P 500-Wert Robert Half-Aktie: So viel hätte eine Investition in Robert Half von vor 10 Jahren gekostet
Wer vor Jahren in Robert Half eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Am 17.11.2016 wurde das Robert Half-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Robert Half-Papier bei 44.95 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 2.225 Robert Half-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 94.33 USD, da sich der Wert einer Robert Half-Aktie am 16.11.2026 auf 42.40 USD belief. Das entspricht einem Minus von 5.67 Prozent.
Der Börsenwert von Robert Half belief sich jüngst auf 4.29 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
Nachrichten zu Robert Half
|
17.11.26
|S&P 500-Wert Robert Half-Aktie: So viel hätte eine Investition in Robert Half von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
10.11.26
|S&P 500-Wert Robert Half-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Robert Half von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
03.11.26
|S&P 500-Titel Robert Half-Aktie: So viel Verlust hätte ein Robert Half-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
27.10.26
|S&P 500-Papier Robert Half-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Robert Half von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Schwacher Handel: S&P 500 zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 gibt nach (finanzen.ch)
|
23.10.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 sackt am Freitagmittag ab (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Robert Half
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Zahlen am Abend: SMI und DAX beenden Handel tiefer -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen schliesslich in Rot
An der heimischen sowie an der deutschen Börsen wurden am zweiten Handelstag der Woche kräftige Verluste gemacht. An der Wall Street dominierten die Bären. An den Börsen in Fernost ging es am Dienstag nach unten.