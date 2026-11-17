Am 17.11.2016 wurde das Robert Half-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Robert Half-Papier bei 44.95 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 2.225 Robert Half-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 94.33 USD, da sich der Wert einer Robert Half-Aktie am 16.11.2026 auf 42.40 USD belief. Das entspricht einem Minus von 5.67 Prozent.

Der Börsenwert von Robert Half belief sich jüngst auf 4.29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch