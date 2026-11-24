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24.11.2026 16:02:24
S&P 500-Wert Robert Half-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Robert Half von vor einem Jahr abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in Robert Half-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Die Robert Half-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 27.33 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Robert Half-Aktie investiert hätte, hätte er nun 36.590 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Robert Half-Aktie auf 38.55 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’410.54 USD wert. Mit einer Performance von +41.05 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Alle Robert Half-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3.86 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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