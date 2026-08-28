S&P 500-Wert ResMed-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in ResMed von vor 5 Jahren bedeutet

Die ResMed-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die ResMed-Anteile bei 286.91 USD. Bei einem ResMed-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 34.854 ResMed-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 8’217.21 USD, da sich der Wert eines ResMed-Papiers am 27.08.2026 auf 235.76 USD belief. Das entspricht einem Minus von 17.83 Prozent.

Der Börsenwert von ResMed belief sich zuletzt auf 33.99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch