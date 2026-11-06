|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|ResMed-Anlage unter der Lupe
|
06.11.2026 16:02:19
S&P 500-Wert ResMed-Aktie: So viel Verlust hätte ein ResMed-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren in ResMed-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 1 Jahr wurden ResMed-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das ResMed-Papier an diesem Tag 249.65 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.401 ResMed-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 95.86 USD, da sich der Wert eines ResMed-Anteils am 05.11.2026 auf 239.31 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 4.14 Prozent vermindert.
Der Marktwert von ResMed betrug jüngst 33.74 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu ResMed Inc.
|
06.11.26
|S&P 500-Wert ResMed-Aktie: So viel Verlust hätte ein ResMed-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
30.10.26
|S&P 500-Wert ResMed-Aktie: So viel hätte eine Investition in ResMed von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Ausblick: ResMed legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
23.10.26
|S&P 500-Papier ResMed-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in ResMed von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
16.10.26
|S&P 500-Papier ResMed-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ResMed-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Erste Schätzungen: ResMed mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
09.10.26
|S&P 500-Titel ResMed-Aktie: So viel Verlust hätte ein ResMed-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
02.10.26
|S&P 500-Wert ResMed-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ResMed von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu ResMed Inc.
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: SMI und DAX verabschieden sich mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schliesst gespalten -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der Schweizer sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Freitagshandel kräftig nach. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.