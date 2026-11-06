S&P 500-Wert ResMed-Aktie: So viel Verlust hätte ein ResMed-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden ResMed-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das ResMed-Papier an diesem Tag 249.65 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.401 ResMed-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 95.86 USD, da sich der Wert eines ResMed-Anteils am 05.11.2026 auf 239.31 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 4.14 Prozent vermindert.

Der Marktwert von ResMed betrug jüngst 33.74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch