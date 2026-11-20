Heute vor 5 Jahren wurde das ResMed-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 260.31 USD wert. Wer vor 5 Jahren 10’000 USD in die ResMed-Aktie investiert hat, hat nun 38.416 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 19.11.2026 auf 236.88 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’099.92 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 9.00 Prozent eingebüsst.

Insgesamt war ResMed zuletzt 34.10 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch