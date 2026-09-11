ResMed Aktie 321632 / US7611521078
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|Rentabler ResMed-Einstieg?
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11.09.2026 16:02:24
S&P 500-Wert ResMed-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ResMed von vor einem Jahr bedeutet
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die ResMed-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der ResMed-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 274.61 USD wert. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 3.642 ResMed-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 799.61 USD, da sich der Wert einer ResMed-Aktie am 10.09.2026 auf 219.58 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 20.04 Prozent.
Zuletzt ergab sich für ResMed eine Börsenbewertung in Höhe von 31.74 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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