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13.11.2026 16:01:59
S&P 500-Wert ResMed-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ResMed-Investment von vor 3 Jahren verdient
Das wäre der Verdienst eines frühen ResMed-Einstiegs gewesen.
Vor 3 Jahren wurde das ResMed-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 142.92 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die ResMed-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 6.997 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’671.49 USD, da sich der Wert eines ResMed-Papiers am 12.11.2026 auf 238.89 USD belief. Damit wäre die Investition 67.15 Prozent mehr wert.
ResMed markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 33.54 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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