S&P 500-Wert ResMed-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ResMed von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden ResMed-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 64.79 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1’000 USD in die ResMed-Aktie investierten, hätten nun 15.434 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen ResMed-Aktien wären am 01.10.2026 3’413.34 USD wert, da der Schlussstand 221.15 USD betrug. Die Steigerung von 1’000 USD zu 3’413.34 USD entspricht einer Performance von +241.33 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von ResMed belief sich zuletzt auf 31.95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch