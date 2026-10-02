ResMed Aktie 321632 / US7611521078
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02.10.2026 16:02:24
S&P 500-Wert ResMed-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ResMed von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen ResMed-Investment verdienen können.
Heute vor 10 Jahren wurden ResMed-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 64.79 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1’000 USD in die ResMed-Aktie investierten, hätten nun 15.434 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen ResMed-Aktien wären am 01.10.2026 3’413.34 USD wert, da der Schlussstand 221.15 USD betrug. Die Steigerung von 1’000 USD zu 3’413.34 USD entspricht einer Performance von +241.33 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von ResMed belief sich zuletzt auf 31.95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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