Republic Services Aktie 926678 / US7607591002
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19.08.2026 16:02:26
S&P 500-Wert Republic Services-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Republic Services-Investment von vor 10 Jahren verdient
Bei einem frühen Republic Services-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Republic Services-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Republic Services-Aktie an diesem Tag bei 51.20 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 19.531 Republic Services-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 18.08.2026 auf 216.97 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4’237.70 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 323.77 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Republic Services belief sich zuletzt auf 66.26 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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