S&P 500-Wert Republic Services-Aktie: So viel hätte eine Investition in Republic Services von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Republic Services-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Republic Services-Aktie an diesem Tag 120.09 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Republic Services-Aktie investiert, befänden sich nun 0.833 Republic Services-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 179.10 USD, da sich der Wert eines Republic Services-Papiers am 11.08.2026 auf 215.08 USD belief. Damit wäre die Investition um 79.10 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von Republic Services belief sich jüngst auf 65.81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch