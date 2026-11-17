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|Profitable Regions Financial-Investition?
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17.11.2026 16:02:19
S&P 500-Wert Regions Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Regions Financial-Investment von vor 10 Jahren verdient
Bei einem frühen Investment in Regions Financial-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Am 17.11.2016 wurde das Regions Financial-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Regions Financial-Aktie an diesem Tag bei 13.17 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Regions Financial-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 7.593 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 217.16 USD, da sich der Wert eines Regions Financial-Papiers am 16.11.2026 auf 28.60 USD belief. Mit einer Performance von +117.16 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Zuletzt verbuchte Regions Financial einen Börsenwert von 24.48 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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