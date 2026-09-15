Regions Financial Aktie 1895565 / US7591EP1005
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15.09.2026 16:02:20
S&P 500-Wert Regions Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Regions Financial von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Regions Financial-Investment verdienen können.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Regions Financial-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Regions Financial-Papier bei 19.80 USD. Bei einem Regions Financial-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5.051 Regions Financial-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Regions Financial-Papiers auf 30.03 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 151.67 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 151.67 USD, was einer positiven Performance von 51.67 Prozent entspricht.
Zuletzt verbuchte Regions Financial einen Börsenwert von 25.72 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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