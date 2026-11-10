S&P 500-Wert Regions Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Regions Financial-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das Regions Financial-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Regions Financial-Aktie bei 24.17 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Regions Financial-Aktie investiert, befänden sich nun 413.736 Regions Financial-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.11.2026 11’969.38 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 28.93 USD belief. Mit einer Performance von +19.69 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Regions Financial belief sich zuletzt auf 23.99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch