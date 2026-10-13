S&P 500-Wert Regions Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Regions Financial-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Die Regions Financial-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Regions Financial-Papier an diesem Tag 21.73 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Regions Financial-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 46.019 Regions Financial-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 12.10.2026 auf 27.37 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’259.55 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 25.95 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für Regions Financial eine Börsenbewertung in Höhe von 23.05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch