S&P 500-Wert Regions Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Regions Financial-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Am 08.09.2023 wurde das Regions Financial-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 17.92 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 558.036 Regions Financial-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16’975.45 USD, da sich der Wert eines Regions Financial-Papiers am 04.09.2026 auf 30.42 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 69.75 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Regions Financial einen Börsenwert von 25.91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch