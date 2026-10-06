Regions Financial Aktie 1895565 / US7591EP1005
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06.10.2026 16:02:17
S&P 500-Wert Regions Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Regions Financial-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Regions Financial-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Regions Financial-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 16.52 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 6.053 Regions Financial-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 05.10.2026 auf 27.07 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 163.86 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 63.86 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für Regions Financial eine Börsenbewertung in Höhe von 23.10 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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