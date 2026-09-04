S&P 500-Wert Regency Centers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Regency Centers-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Das Regency Centers-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Regency Centers-Aktie bei 81.08 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in Regency Centers-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 123.335 Regency Centers-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9’363.59 USD, da sich der Wert eines Regency Centers-Papiers am 03.09.2026 auf 75.92 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 6.36 Prozent.

Zuletzt verbuchte Regency Centers einen Börsenwert von 13.86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch