Regency Centers Aktie 1188868 / US7588491032
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07.08.2026 16:02:20
S&P 500-Wert Regency Centers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Regency Centers-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Regency Centers-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Das Regency Centers-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Regency Centers-Aktie bei 82.81 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in Regency Centers-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12.076 Regency Centers-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 929.36 USD, da sich der Wert eines Regency Centers-Papiers am 06.08.2026 auf 76.96 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 7.06 Prozent.
Zuletzt verbuchte Regency Centers einen Börsenwert von 14.53 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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