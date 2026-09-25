S&P 500-Wert Regency Centers-Aktie: So viel hätte eine Investition in Regency Centers von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Regency Centers-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Regency Centers-Papier bei 68.30 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Regency Centers-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 146.413 Regency Centers-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.09.2026 10’676.43 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 72.92 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 6.76 Prozent.

Der Börsenwert von Regency Centers belief sich jüngst auf 13.33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch