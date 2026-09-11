S&P 500-Wert Regency Centers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Regency Centers von vor einem Jahr eingefahren

Die Regency Centers-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Regency Centers-Aktie an diesem Tag bei 72.24 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Regency Centers-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1.384 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 104.25 USD, da sich der Wert eines Regency Centers-Papiers am 10.09.2026 auf 75.31 USD belief. Damit wäre die Investition um 4.25 Prozent gestiegen.

Regency Centers war somit zuletzt am Markt 13.80 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch