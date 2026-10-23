S&P 500-Wert Regency Centers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Regency Centers von vor 5 Jahren eingebracht

Am 23.10.2021 wurde das Regency Centers-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 70.02 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Regency Centers-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1.428 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 106.23 USD, da sich der Wert eines Regency Centers-Anteils am 22.10.2026 auf 74.38 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 6.23 Prozent gesteigert.

Regency Centers erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 13.21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch