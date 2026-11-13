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|Rentable Regency Centers-Investition?
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13.11.2026 16:01:59
S&P 500-Wert Regency Centers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Regency Centers von vor 3 Jahren eingefahren
Anleger, die vor Jahren in Regency Centers-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Regency Centers-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Regency Centers-Aktie an diesem Tag bei 59.76 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Regency Centers-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.673 Regency Centers-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.11.2026 gerechnet (75.74 USD), wäre das Investment nun 126.74 USD wert. Das entspricht einem Plus von 26.74 Prozent.
Am Markt war Regency Centers jüngst 13.95 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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