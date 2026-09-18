Regency Centers Aktie 1188868 / US7588491032
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18.09.2026 16:02:20
S&P 500-Wert Regency Centers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Regency Centers von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Regency Centers-Aktien verdienen können.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Regency Centers-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 62.45 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 16.013 Regency Centers-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’170.86 USD, da sich der Wert eines Regency Centers-Anteils am 17.09.2026 auf 73.12 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 17.09 Prozent angezogen.
Der Marktwert von Regency Centers betrug jüngst 13.39 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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