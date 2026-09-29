Reddit Aktie 133254246 / US75734B1008
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29.09.2026 16:02:21
S&P 500-Wert Reddit-Aktie: So viel Verlust hätte ein Reddit-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in Reddit-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Die Reddit-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 241.98 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 4.133 Reddit-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 591.29 USD, da sich der Wert einer Reddit-Aktie am 28.09.2026 auf 143.08 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 40.87 Prozent vermindert.
Am Markt war Reddit jüngst 28.77 Mrd. USD wert. Die Erstnotiz des Reddit-Anteils fand am 21.03.2024 an der Börse NYSE statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Reddit-Anteils auf 47.00 USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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