S&P 500-Wert Reddit-Aktie: So viel Verlust hätte ein Reddit-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Die Reddit-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 241.98 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 4.133 Reddit-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 591.29 USD, da sich der Wert einer Reddit-Aktie am 28.09.2026 auf 143.08 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 40.87 Prozent vermindert.

Am Markt war Reddit jüngst 28.77 Mrd. USD wert. Die Erstnotiz des Reddit-Anteils fand am 21.03.2024 an der Börse NYSE statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Reddit-Anteils auf 47.00 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch