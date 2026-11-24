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|Lukrativer Reddit-Einstieg?
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24.11.2026 16:02:24
S&P 500-Wert Reddit-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Reddit von vor einem Jahr verloren
Anleger, die vor Jahren in Reddit-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Vor 1 Jahr wurden Reddit-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Reddit-Papier an diesem Tag 195.00 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.513 Reddit-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 45.52 USD, da sich der Wert einer Reddit-Aktie am 23.11.2026 auf 88.76 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 45.52 USD, was einer negativen Performance von 54.48 Prozent entspricht.
Reddit wurde am Markt mit 16.58 Mrd. USD bewertet. Das Börsendebüt der Reddit-Papiere fand am 21.03.2024 an der Börse NYSE statt. Der Erstkurs der Reddit-Aktie lag beim Börsengang bei 47.00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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