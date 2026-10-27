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|Profitable Reddit-Investition?
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27.10.2026 16:02:40
S&P 500-Wert Reddit-Aktie: So viel hätte eine Investition in Reddit von vor einem Jahr gekostet
Investoren, die vor Jahren in Reddit-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 1 Jahr wurde das Reddit-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Reddit-Anteile an diesem Tag 219.24 USD wert. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 45.612 Reddit-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.10.2026 gerechnet (138.45 USD), wäre die Investition nun 6’315.00 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 36.85 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete Reddit eine Marktkapitalisierung von 26.60 Mrd. USD. Die Erstnotiz des Reddit-Papiers fand am 21.03.2024 an der Börse NYSE statt. Der Erstkurs des Reddit-Anteils belief sich damals auf 47.00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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