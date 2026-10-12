Realty Income Aktie 284731 / US7561091049
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12.10.2026 16:02:24
S&P 500-Wert Realty-Aktie: So viel Verlust hätte ein Realty-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Anleger, die vor Jahren in Realty-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Am 12.10.2025 wurden Realty-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 58.26 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die Realty-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.716 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 93.00 USD, da sich der Wert eines Realty-Anteils am 09.10.2026 auf 54.18 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 7.00 Prozent verringert.
Realty wurde jüngst mit einem Börsenwert von 51.12 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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