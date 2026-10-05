S&P 500-Wert Realty-Aktie: So viel Verlust hätte ein Realty-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das Realty-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Realty-Anteile an diesem Tag bei 60.05 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10’000 USD in die Realty-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 166.528 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 02.10.2026 auf 54.13 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’014.18 USD wert. Aus 10’000 USD wurden somit 9’014.18 USD, was einer negativen Performance von 9.86 Prozent entspricht.

Der Marktwert von Realty betrug jüngst 51.27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch