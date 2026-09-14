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Realty Income Aktie 284731 / US7561091049

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Lukrative Realty-Anlage? 14.09.2026 16:02:19

S&P 500-Wert Realty-Aktie: So viel hätte eine Investition in Realty von vor einem Jahr gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Realty-Aktien gewesen.

Realty Income
48.94 CHF 0.35%
Kaufen Verkaufen

Vor 1 Jahr wurden Realty-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Realty-Anteile 60.41 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Realty-Papier investiert hätte, befänden sich nun 165.536 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Realty-Papiers auf 59.50 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’849.36 USD wert. Mit einer Performance von -1.51 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Realty-Wert an der Börse wurde auf 56.15 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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