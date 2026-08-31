Realty Income Aktie 284731 / US7561091049
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31.08.2026 16:02:21
S&P 500-Wert Realty-Aktie: So viel hätte eine Investition in Realty von vor 5 Jahren gekostet
Wer vor Jahren in Realty-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Am 31.08.2021 wurde die Realty-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Realty-Aktie bei 70.04 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.428 Realty-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 88.49 USD, da sich der Wert eines Realty-Papiers am 28.08.2026 auf 61.98 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 11.51 Prozent vermindert.
Insgesamt war Realty zuletzt 58.70 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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