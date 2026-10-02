Raytheon Technologies Aktie 53852485 / US75513E1010
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02.10.2026 16:02:24
S&P 500-Wert Raytheon Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Raytheon Technologies von vor 3 Jahren verdient
Bei einem frühen Investment in Raytheon Technologies-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Raytheon Technologies-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Raytheon Technologies-Anteile betrug an diesem Tag 71.34 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1.402 Raytheon Technologies-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 259.34 USD, da sich der Wert einer Raytheon Technologies-Aktie am 01.10.2026 auf 185.01 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 159.34 Prozent angewachsen.
Der Raytheon Technologies-Wert an der Börse wurde auf 250.63 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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