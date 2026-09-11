S&P 500-Wert Raytheon Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Raytheon Technologies-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurde das Raytheon Technologies-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Raytheon Technologies-Anteile bei 83.00 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Raytheon Technologies-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1.205 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Raytheon Technologies-Aktie auf 198.12 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 238.70 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 238.70 USD entspricht einer Performance von +138.70 Prozent.

Der Marktwert von Raytheon Technologies betrug jüngst 266.32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch